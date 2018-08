Il Comune di Malnate cerca giovani per il Servizio Civile

É stato pubblicato il Bando Ordinario 2018 per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile.

Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni), non appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia. Il progetto dura un anno ed è previsto un rimborso spese di € 433,80 al mese.

Per prestare servizio presso il Comune di Malnate, le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13.30 del 28 settembre 2018 se consegnate a mano, e non oltre le ore 23.59 del 28 settembre 2018 per le domande consegnate tramite PEC o Raccomandata A/R.

Per informazioni: http://www.scanci.it/notizie/bando-ordinario-2018.asp