Il Comune di Saronno cerca partner per presentare le auto elettriche

Il Comune di Saronno insieme ad altri dieci Comuni e quattro partner è risultato vincitore del bando di attuazione del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto “Ciclometropolitana” si è classificato all’11° posto, sui 109 progetti ammessi e 114 progetti presentati, che coinvolgono 483 Enti Locali su tutto il territorio nazionale, con una richiesta complessiva di 103.5 milioni di euro.

Un ottimo risultato, raggiunto grazie alla partecipazione di tutti, a conferma che il territorio saronnese, collocato sulle province di Varese, Como, Monza-Brianza e città metropolitana di Milano, costituisce una realtà dotata di un’identità propria e identificabile. Un territorio che intende attivarsi, per mettere in campo azioni condivise che apportino benefici a tutti i cittadini, in un’ottica sovracomunale.

Per affrontare in modo efficace il tema della mobilità sostenibile nella sua totalità il progetto prevede azioni su diversa scala e con diverse intensità. Con questo proposito il Comune ha deciso di aderire alla European Mobility Week e nella giornata del 22 settembre verranno presentate ai cittadini le azioni che il Comune intende portare avanti nel prossimo futuro. La giornata avrà quindi lo scopo di avvicinare la cittadinanza a tematiche di mobilità sostenibile tra cui la mobilità elettrica.

Il mercato della mobilità elettrica a livello europeo è in continua crescita mentre in italia stenta ancora a partire, infatti nel 2017 sono state immatricolate solo 0,1% di auto ad alimentazione puramente elettrica. Questo è sicuramente dovuto ad una mancanza di infrastrutture (colonnine di ricarica) ma anche a barriere culturali che non fanno sembrare la mobilità elettrica una valida alternativa ad altre tipologie di alimentazione.

Il Comune di Saronno quindi cerca partners disposti a presentare e a far provare (con test drive) i propri mezzi ad alimentazione elettrica nella giornata del 22 settembre.

A tutti gli interessati si richiede di inviare una mail a protocollo@comune.saronno.va.it e per conoscenza a a.gulizia@comune.saronno.va.it entro il 30 Agosto 2018.