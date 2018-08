Concerto d’organo a Bosco

Tradizionale appuntamento giovedì 16 agosto, ore 21.00 nella chiesa dell’Annunciazione in Bosco (Montegrino Valtravaglia) per il tradizionale

concerto d’organo, con l’organista Ivan Ronda e proiezione su schermo del concerto.

In programma musiche di J. C. Bach, J. F. Bach, F. Jacinto, C. Balbastre, G. Quirici e N. Moretti.

Il concerto, organizzato grazie al sostegno del Comune di Montegrino e dell’Associazione Culturale “Amici di G. Carnovali detto il Piccio” fa parte della rassegna “Antichi organi patrimonio d’Europa”.