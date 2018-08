“Come sono conciati i campi sportivi di piazzale Staffora?”

Pubblichiamo le considerazioni e le foto di un lettore che denuncia la situazione dei campi di piazzale Staffora.

Quel piccolo centro sportivo cittadino era stato realizzato da Aler, proprietaria dell’area, dopo un concorso di idee lanciato nei primi anni del 2000.

Buongiorno,

i campi sportivi del piazzale Staffora sono nati nel lontano 1998, nel 2009 dopo una mia lettera a Varese News vi è stata un’unica manutenzione ed oggi nel 2018 la situazione delle attrezzature è questa rappresentata in foto. Una manutenzione ogni 10 anni vi sembra adeguata e sicura?

Cavo di acciaio della rete di pallavolo arrugginito e a brandelli, tabella spaccata e palo piegato.. tutto molto in sicurezza! Non mi si dica che sono atti vandalici come nel 2009: tabella tranciata dai camion di passaggio, palo piegato dal peso del ramo e cavo pallavolo marcio di ruggine.. Dobbiamo aspettare che queste foto diventino virali sui social per vedere un po’ di impegno degli organi competenti ed il ripristino alla decenza di un luogo di ritrovo giovanile in centro a Varese?

Cordiali saluti.

Giuseppe Pellegrini