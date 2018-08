Conferma Castiglioni: va in finale anche nei 50 rana

È un secondo posto dolce e importante quello colto da Arianna Castiglioni nella semifinale degli Europei di Glasgow. L’azzurra di Busto Arsizio, che in mattinata aveva ritoccato il proprio record italiano, con questo piazzamento ha conquistato l’accesso alla finale dei 50 rana.

Castiglioni, allieva di Gianni Leoni e tesserata per il Team Insubrika, ha toccato in 30″40 (30″30 il tempo record fatto segnare in batteria), di un soffio alle spalle della lituana Ruta Meliutyte al termine di un bel testa a testa. Quello ottenuto dalla bustocca è il quarto tempo complessivo delle semifinali: il migliore – con record dei campionati – è della russa Yulija Efimova (29″66), grande favorita che ha già al collo l’oro dei 100 metri.

Dietro alla russa dal passato chiacchierato, attenzione alla britannica Clark capace di qualificarsi per la finale in 30″04, tempo che potrebbe essere fuori portata anche per Arianna. Poi Meliutyte e appunto Castiglioni, mentre l’altra azzurra – Martina Carraro – ha guadagnato a sua volta la finale con il settimo tempo.

Le medaglie saranno assegnate nel pomeriggio di giovedì 9 agosto alle 17,55 ora italiana. Castiglioni però sarà impegnata (quasi certamente) anche nella staffetta 4×100 mista con batterie al mattino e finale alle 19,07.

COSI’ AL MATTINO – Arianna col turbo: record in batteria