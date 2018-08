Confermati per questa sera i fuochi a Lugano

La Città di Lugano conferma che questa sera, 2 agosto, alle ore 22, si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico sul golfo per celebrare la Festa nazionale, sospeso ieri sera a causa delle avverse condizioni metereologiche.

Dal balcone di Palazzo Civico rivolto verso il lago, il Consigliere federale Ignazio Cassis e le autorità cittadine saluteranno i presenti e daranno il via al conto alla rovescia che attiverà i fuochi.

Dalle 18 a mezzanotte sul lungolago cittadino (Rivetta Tell, piazza Manzoni, piazza Battaglini e piazza Luini) ci saranno musica e proposte gastronomiche di vario tipo.

Il lungolago verrà chiuso al traffico dalle 20,30. Saranno sbarrate alla circolazione anche via Magatti, via Albrizzi, via della Posta e via Nizzola.

Si raccomanda l’uso dei mezzi pubblici o dei taxi per recarsi in città.