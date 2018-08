Conformità antincendio: scuole promosse

Sono più di 160.000 gli euro investiti sulle scuole indunesi nel 2018 dall’ Amministrazione Comunale, che sommandosi agli investimenti effettuati sugli edifici scolastici del paese dal 2014, portano l’ammontare alla cifra complessiva nell’ultimo quadriennio di 1.447.000 euro.

I forti investimenti effettuati dall’Amministrazione Cavallin in questi ultimi quattro anni sulle scuole di Induno hanno consentito di conseguire il “Certificato Prevenzione Incendi”, un documento richiesto dai Vigili del Fuoco che attesta la conformità delle scuole alle più recenti e severe normative in materia.

«L’ottenimento del CPI per tutte le nostre scuole (Don Milani, Ferrarin, Passerini, Palestra Ganna) è un risultato ottimo che attesta il grande e serio lavoro perseguito dalla mia Amministrazione – commenta soddisfatto il sindaco Marco Cavallin – un lavoro durato anni e costato molto, anche in conseguenza della vetustà generale del nostro patrimonio edilizio scolastico, ma che noi abbiamo sempre ritenuto prioritario anche quando il bilancio era magro e si dovevano fare delle scelte. Ma quel che conta è che alla fine del mandato riconsegnerò al nostro paese scuole più sicure e moderne, adatte ad ospitare nella maggiore tranquillità possibile i nostri figli, il corpo docente e chi vi lavora in altre mansioni».

Per il 2018, nello specifico, il bilancio ha previsto lo stanziamento di 120.000 euro per gli ultimi lavori prescritti dai VVFF per l’ottenimento del CPI alla Ferrarin e circa 40.000 euro per lavori vari di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui – solo per fare un esempio – spicca la sistemazione della pavimentazione esterna in cubetti di porfido della Ferrarin, da tempo ammalorata.

Nel 2017 la cifra investita nelle scuole fu di 153.000 euro, nel 2016 di 402.000 euro, nel 2015 di 239.000 euro e nel 2014 di 229.000 euro, per un totale di 1.186.200 euro, a cui va aggiunta l’IVA, che porta la somma complessiva degli ultimi quattro anni alla notevole cifra di 1.447.164 euro.

A questi massicci investimenti, si aggiungono poi le ampie manutenzioni straordinarie che proprio in queste settimane estive – approfittando della pausa estiva delle lezioni – sta apportando al patrimonio di edilizia scolastica comunale la ditta CarboTermo, che si è aggiudicata l“Appalto Calore”, fortemente voluto a Induno dal sindaco Marco Cavallin per conseguire risparmi energetici, di manutenzione e quindi ottenere maggiore efficienza. Nella durata complessiva dell’Appalto, saranno oltre 1.150.000 gli euro che la ditta investirà negli edifici comunali, per massima parte scolastici.

Per l’efficentamento energetico delle scuole, si sta ad esempio provvedendo alla sostituzione della vecchia centrale termica che serve le scuole di Ferrarin, Passerini e la palestra Ganna con una moderna ed ecosostenibile caldaia a cippato. Inoltre, facendo seguito all’intervento già operato nel 2010 sugli infissi della Ferrarin sul lato di via Croci (all’epoca finanziato dal Comune) la ditta CarboTermo sta sostituendo completamente, sempre nell’ambito del capitolato dell’”Appalto Calore”, tutti gli infissi della facciata sul lato interno (valore 160.000 euro). All’asilo nido Lo Scrigno è stato invece installato un “cappotto” termoisolante sulle pareti esterne, utile per il risparmio energetico (valore 36.000 euro).