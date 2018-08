Consiglio comunale, Giacon: “Giunta supponente, ci sarà da discutere”

Un consiglio comunale che si preannuncia “infuocato” quello di questa sera, 2 agosto, a Villa Frua.

Il Gruppo Consiliare di Centrodestra infatti, invia una nota alla stampa anticipando che saranno diversi i punti all’ordine del giorno che verranno messi in discussione.

I consiglieri Giacon e De Bernardi nella loro nota scrivono: “…In particolare in questo consiglio comunale formato da ben 16 punti all’ordine del giorno di cui uno con 8 interrogazioni presentate dal nostro gruppo di centrodestra, si evidenzia chiaramente da una parte l’ impreparazione dei consiglieri di maggioranza e dall’altra la supponenza della giunta comunale che ha portato in consiglio alcune deliberazioni che non possono essere approvate per vizi procedurali, per irregolarità nelle coperture economiche o addirittura progetti irrealizzabili perchè non tecnicamente possibili. Ora noi consiglieri del centrodestra con attenta osservazione alle normative di legge presenteremo diversi emendamenti ( almeno 6) per mettere in guardia la maggioranza, pur sapendo che sicuramente non ascolteranno le nostre osservazioni, ma come già successo in passato si troveranno nei guai per non averci ascoltato”.

Continua: “Né è esempio eclatante il punto 10 all’ordine del giorno in cui dopo tre anni viene annullata in autotutela la deliberazione di consiglio comunale n° 56 del 4/11/2015 che aveva disposto declassamento, sdemanializzazione e permuta con un privato di un tratto di una strada storica documentata, deliberazione da noi più volte contestata senza che fossimo tenuti in considerazione. Inoltre le nostre 8 interrogazioni riguarderanno temi di vari interessi proprio per il buon andamento della vita cittadina. Invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio che sarà purtroppo lungo, ma si renderanno conto di quanto siano arroganti e incapaci i nostri amministratori”.