Conte (Pd) replica a Binelli (Lega): “Non è urgente il rischio di perdere 18 milioni?”

Luca Conte, capogruppo del Pd in consiglio comunale, replica al parigrado leghista Fabio Binelli sulla questione della convocazione del consiglio comunale in pieno agosto, giudicato illegittimo: «La polemica del capogruppo della Lega Nord Fabio Binelli in merito al prossimo consiglio comunale è infondata dal punto di vista giuridico e ridicola dal punto di vista sostanziale. Mentre il Sindaco, la Giunta e gran parte dei consiglieri comunali sono al lavoro per cercare in ogni modo di evitare la perdita per la città di un investimento storico pari a 18 milioni di euro a causa del recente pasticcio governativo, dalla Lega Nord varesina non solo non giunge alcun sostegno concreto, ma anzi Binelli non trova di meglio che appellarsi al bene superiore rappresentato dalle vacanze agostane del gruppo della Lega».

Conte definisce questa cosa «un malcostume che si commenta da solo e che tanto ricorda i “privilegi della casta” una volta nemica. O per la Lega varesina le vacanze sono più importanti dell’interesse pubblico o c’è da pensare che la posizione leghista sia solo strumentale, a fronte all’imbarazzo di chi non ha il coraggio di andare contro il proprio governo in difesa della città che rappresenta. Se il gruppo della Lega non vorrà partecipare al prossimo consiglio comunale dei primi di settembre preferendo riprendere i lavori in tutta calma, a fine mese, noi ce ne faremo una ragione, ma credo che i varesini sapranno giudicare tale discutibile ordine di priorità».