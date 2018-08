Conte, Pd: “Roma blocca il piano stazioni, dove sono i leghisti varesini?”

“La Lega si piega ai 5 Stelle e sacrifica la nostra città dimostrando di non amare Varese”. Commenta così Luca Conte, capogruppo Pd in Consiglio comunale a Varese, l’emendamento che congela il piano stazioni.

“Si vogliono bloccare 18 milioni di euro a noi già destinati dal Piano periferie con il Milleproroghe, rendendo carta staccia convenzioni firmate nell’interesse dei cittadini che aspettano la riqualificazione dell’area stazioni da tantissimi anni – dice Conte -. Per 25 anni non hanno saputo fare uno straccio di piano per rendere sicura e decorosa la zona. La Giunta Galimberti è in procinto di aprire i cantieri e la Lega non trova di meglio che rubare ai varesini i soldi che si sono conquistati non per una parte politica, ma per la sicurezza e la vivibilità della città. Dove sono i leghisti varesini? Cosa pensano del furto che a Roma stanno consumando nei confronti della città?”.