Non solo Benetton. Ecco chi controlla Autostrade per l’Italia

La proprietà di Atlantia spa, la società quotata in borsa che controlla il 100% di Autostrade per l’Italia concessionaria della rete autostradale italiana, è composta da Sintonia (finanziaria lussemburghese controllata da Edizione srl della famiglia Benetton) per il 30,25%, Gic Pte. limited (fondo di Singapore) per l‘8,14% , Blackrock Inc. (società di investimento americana) per il 5,12%, Fondazione Cassa di risparmio di Torino per il 5,06%, Hsbc Holdings (primo gruppo bancario europeo) per il 5,01% e azioni proprie, cioè possedute dalla società stessa, per lo 0,96%.

Il flottante, cioè il numero di azioni circolanti in mano a numerosi piccoli azionisti sparsi per il mondo, è pari al 45,96% così suddiviso: Francia 5,3%, Italia 19,9%, Regno Unito 20,4%, Usa 23,9%, resto d’Europa 15,7%, Australia 9%, resto del mondo 5,8%.