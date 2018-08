Coppa Italia Eccellenza, Varesina sconfitta, bene Sestese e Verbano

(Foto Instagram – varesina_official)

In attesa del campionato, ci pensa la Coppa Italia di Eccellenza a regalare le prime emozioni e anche le prime sorprese.

Il Varese (Girone 3) ha superato 3-0 il CazzagoBornato e ora scenderà in campo mercoledì 5 settembre in casa del Calvairate per provare a ottenere il passaggio del turno.

A Tradate invece la Varesina (Girone 4) è stata sconfitta 1-0 dal Telgate, che si porta a casa i tre punti grazie a un calcio da rigore. Per le Fenici ora sarà necessaria la vittoria domenica 2 in casa del Luisiana, a Pandino provincia di Cremona.

Sorride invece il Verbano (Girone 1), che sfrutta la rete di Principe per passare sul campo dell’Orceana. Prossimo avversario dei rossoneri sarà il Codogno a Besozzo il prossimo 5 settembre.

Basta l’1-0 anche alla Sestese (Girone 2) per passare a Sancolombano. Gol partita di capitan Rovrena; prossimo impegno il 5 settembre a Sesto Calende contro la Romanese.

Male invece la Castellanzese (Girone 12) che perde 3-0 a Mapello e ora dovrà cercare di sfruttare il fattore campo domenica prossima, 2 settembre, contro l’Albinogandino.

Sconfitto anche l’Union Villa Cassano (Girone 5) 2-0 a Brusaporto. I cassanesi di mister Antonelli ospiteranno il prossimo turno l’Offanenghese.

Non sfonda il Busto 81 (Girone 6) in casa della Cisanese: 0-0 il finale e biancorossi bustocchi che proveranno a sconfiggere la Bedizzolese mercoledì 5 settembre.

Sconfinando di poco oltre i confini provinciali, il Legnano (Girone 10) pareggia 3-3 sul campo della Governolese e alla prossima affronterà la Casateserogoredo, mentre la Castanese (Girone 9) fa bella figura passando 1-0 a Zingonia; prossimo impegno con il Breno.