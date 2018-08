Coppa Italia, Pro Patria in campo domenica 12 agosto

Finalmente la prima gara ufficiale della Pro Patria 2018-2019 ha una data: domenica 12 agosto.

Come comunicato dalla Lega Pro, i tigrotti affronteranno la gara di andata del primo turno di Coppa italia di Serie C domenica alle ore 18.00 allo “Speroni” contro il Gozzano.

Il girone sarà quindi formato solo dai tigrotti e dai piemontesi, che si giocheranno il passaggio del turno in gara di andata – domenica 12 – e ritorno – probabilmente domenica 19 in Piemonte. Per prepararsi al meglio all’appuntamento, la squadra di Javorcic disputerà una amichevole con il Borgosesia (Serie D) alle 17 di giovedì 9 agosto, sul campo dei piemontesi.