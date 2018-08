Coppa Italia di Serie C, Pro Patria – Gozzano in diretta

Primo impegno ufficiale per la Pro Patria, che allo “Speroni” ospita il Gozzano per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Potrete commentare in diretta e interagire con l’hashtag #ProPatriaGozzano via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI