Coppa Italia: Varese e Pro Patria in diretta

Tempo di Coppa Italia per le nostre squadre: il Varese scende in campo alle 17 per la competizione di Eccellenza contro il Cazzagobornato mentre la Pro Patria giocherà alle 18 (per la “coccarda” di Serie C) contro il Gozzano. Aggiornamenti continui in diretta da Masnago e Vercelli. I lettori possono intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn. Per collegarsi direttamente al live CLICCATE QUI.