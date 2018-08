Corlazzoli presenta un esposto in procura contro Easy Parking

Il giornalista del “Fatto Quotidiano” Alex Corlazzoli lo aveva promesso: «non darò tregua ai proprietari di Easy Parking fino a quando non mi verranno risarciti i danni». Una dichiarazione rilasciata all’indomani del ritrovamento della sua automobile che si è trasformata subito in fatti concreti. Corlazzoli ha presentato un esposto indirizzandolo al Prefetto di Varese, al procuratore capo di Varese, alla Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità Regione Lombardia, alla direzione dell’Ispettorato del lavoro di Varese e al sindaco di Somma Lombardo. Nel frattempo una trentina di persone hanno costituito un gruppo su Whatsapp per fare una class action contro la proprietà del parcheggio.

