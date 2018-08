Corsi per “gattare” o per chi ha un cane aggressivo: la proposta di Ats Insubria

Il Dipartimento veterinario di Ats Insubria sta preparando un autunno ricco di corsi per gli amanti degli animali.

Tre le proposte formative dedicate alle colonie feline, ad affrontare l’aggressività dei cani e ai proprietari di cani o aspiranti tali che vogliano approfondire le conoscenze relative agli animali d’affezione.

È già possibile effettuare l’iscrizione al corso che riguarda i tutor di colonia felina. Si tratta di un percorso predisposto per fornire informazioni teoriche e pratiche per gestire e curare al meglio le colonie feline, con particolare attenzione ai bisogni primari dei gatti e anche alle loro esigenze etologiche per armonizzare la convivenza nelle colonie.

Il corso per “gattare” sarà condotto da Laura Borromeo, studiosa del comportamento felino ed esperta della riabilitazione dei gatti problematici con la supervisione scientifica del dottor Eraldo Oggioni, Direttore del Servizio di Igiene urbana e veterinaria, esperto in prevenzione del randagismoi

I tre incontri, per un totale di una decina di ore, si svolgeranno a Varese nel Padiglione Monteggia di Ats Insubria, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre e, sempre nello stesso periodo, all’Istituto Don Guanella di Como.

Sempre tra ottobre e novembre verranno avviati due corsi mirati alla prevenzione dell’aggressività canina, il più comune problema comportamentale osservato dai veterinari comportamentalisti ed è certamente il più pericoloso, implicando anche conseguenze sulla salute pubblica. Durante gli incontri pomeridiani, venerdì 5 ottobre a Varese, mentre venerdì 30 novembre a Como, saranno forniti approfondimenti anche di natura legale.

Proseguono poi gli appuntamenti con i percorsi formativi gratuiti “Patentino”, proposti dal Dipartimento Veterinario di ATS Insubria e rivolti ai possessori di cane. Ben quattro diverse opportunità di iscriversi, entro fine anno, a questi corsi che sono rivolti a chi desidera prendere maggiore dimestichezza con il miglior amico dell’uomo, a tutti coloro che vogliono approfondire le dinamiche legate ai cani e sono invece obbligatori per i proprietari di cani oggetto di ordinanza di pericolosità. Ogni corso prevede l’obbligo di frequenza e al termine delle circa 10 ore di incontri verrà proposto un test di apprendimento per consentire il rilascio del “Patentino”.

Sul sito di ATS Insubria è presente la modulistica necessaria per l’adesione ai corsi ed è possibile prendere visione dei programmi dettagliati di ciascun percorso.