Corsie preferenziali e nuove soste, cambia la viabilità davanti alla stazione FS

Continua la rivoluzione della viabilità nell’area della stazione FS. Dopo l’apertura del nuovo parcheggio in via Venezia e le prime modifiche dei sensi unici in via Martiri di Belforte, adesso si aggiunge una riorganizzazione della circolazione e della sosta in piazza Volontari della Libertà, cioè il grande piazzale davanti alla stazione FS.

Con un’ordinanza il comune ha infatti deciso di intervenire prevedendo “una riorganizzazione della sosta e del transito dei veicoli al fine di agevolare il transito degli autobus del TPL e dei mezzi di pubblica utilità“.

In particolare ecco cosa prevede l’ordinanza: