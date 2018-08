Il 9 settembre la Pro Loco Galliate Lombardo, in collaborazione con il Comune di Galliate Lombardo, e con la partecipazione di Antonio Vanoni, Miriam Falischia, gli allievi della Accademia della Musica Saint Saens, la Famiglia Bosina e Silvia Caldinelli, organizza la prima edizione dei “Cortili in festa”.

Si inizia con un pranzo insieme lungo Via Carletto Ferrari alle ore 12.00 (Ristorante “Il Torchio”, menù fisso 20 euro gli adulti e 10 euro i bambini); si prosegue con parole e musiche e colori per un tour, quindi alle 17 apertivo al Centro Civico La Corte. Infine, alle ore 18.00, concerto di pianoforte e chitarra sempre al Centro Civico. Un pomeriggio per riscoprire la meravigliosa atmosfera dei cortili di Galliate Lombardo.