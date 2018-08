“Cosa? Cosa?” Al Monastero una domenica tra illustrazioni e storie

Storie immaginate, disegnate, vissute. AL Monastero di Torba Bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA) continuano gli incontri con la letteratura per l’infanzia, in collaborazione con la prestigiosa casa editrice Orecchio Acerbo che pubblica libri illustrati per bambini e che per il secondo anno rinnova la sua collaborazione con la Fondazione.

Il prossimo evento è per domenica 2 settembre ( poi il 16 settembre), alle ore 15, i bimbi potranno leggere, costruire, sperimentare insieme il mondo dei libri. I bambini sono invitati a scoprire “Come? Cosa?” di Fabian Negrin. Un albo stregato per ridere, giocare e riflettere sulle parole. Un po’ come ogni volta che un adulto ha a che fare con un bambino, non resta all’infanzia che affidarsi al caso per risolvere le cose, e anche qui, forse, tutto finirà bene. Bene? Come? Cosa?.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Monastero di Torba

Giorni e orari: domenica 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 2 e 16 settembre, ore 15.

Ingressi bambini e attività: Intero: 8 €; Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: 3 €;

Per i genitori accompagnatori: Intero: 7 €; Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito

Per informazioni e prenotazioni: tel. 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it ; www.fondoambiente.it