Cos’è la follicolite: sintomi, cause e cure

La follicolite è un disturbo generalmente è provocato da diversi fattori come batteri, vrus e funghi.

I follicoli piliferi sono molto più numerosi sul cuoio capelluto, ma di fatto sono presenti e diffusi in tutto il corpo, tranne che sul palmo delle mani, sotto le piante dei piedi e sulle mucose. In taluni casi i follicoli sono danneggiati; una delle cause più frequenti della follicolite è lo Staphylococcusaureus, un batterio che si trova a livello cutaneo in forma latente.

Sintomi e complicanze

I sintomi più noti della follicolite sono: gonfiore o turgore alla base del pelo, prurito e arrossamento, la pelle si presenta irritata con pustole, ma i sintomi variano a seconda del tipo di alterazione. Nel corso dell’infezione alla base del follicolo possono formarsi delle croste, ma è preferibile non rimuoverle per evitare un aggravamento dell’infezione e future cicatrici.

Follicolite tipi e forme

La follicolite leggera scompare in pochi giorni, mentre per i casi più tenaci o recidive è necessario avviare una terapia antibiotica; il rischio di complicazioni è più grave nei soggetti immunodepressi. La follicolite causata da stafilococco è la forma più diffusa e si manifesta in qualsiasi zona del corpo dove sono presenti follicoli piliferi; in molti casi non necessita di cure specifiche, ma è sempre preferibile consultare un medico.

Le cause precise della follicolite

La follicolite è una patologia che si presenta di frequente, la causa come già detto è lo Staphylococcusaureus responsabile anche dei casi più ostinati di impetigine; questo batterio in pratica vive sulla nostra pelle del corpo in forma silente, per vari fattori a volte il batterio invade i follicoli piliferi riproducendosi in modo anomalo da questo scaturiscono i classici sintomi dell’infezione; le condizioni ottimali per scatenare questa infezione sono di varia natura come ad esempio: eccessiva sudorazione, ostruzione del follicolo, rasatura, vestiti stretti, acne, punture d’insetto, ferite, irritazioni, medicazioni ostruttive; nell’uomo la parte più colpita è la zona del viso dove cresce barba, ma l’infezione compare anche sugli arti, sotto le ascelle e dopo la depilazione.

Follicolite rimedi

I prodotti consigliati sono sempre degli antimicotici per uso topico oppure orale; purtroppo questa infezione tende a ripresentarsi quando la terapia orale viene interrotta; va posta molta attenzione al tipo di antibiotico da assumere poiché alcuni di questi anziché far migliorare il quadro clinico lo portano a peggiorare. Pertanto è sempre consigliato consultare uno specialista dermatologo e tricologo che potrà indicare la giusta cura o il giusto farmaco da assumere specifico solo dopo aver eseguito le opportune analisi.

I tipi di follicolite