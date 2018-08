Cosentino se la prende con la festa dell’Anpi

In merito alla presentazione della festa dell’Anpi che si terrà a Varese questo fine settimana, e alle parole della presidente dell’associazione partigiani Ester Maria De Tomasi, interviene il Consigliere regionale Giacomo Cosentino della lista “Fontana Presidente” che in un comunicato diffuso alla stampa dice:

“Leggo allibito che la festa dell’associazione partigiani che si terrà a Varese questo fine settimana avrà come filo conduttore la lotta ai proclami razzisti che starebbe facendo la politica, ovviamente in riferimento al Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il razzismo vero è quello verso gli italiani che continuano a fare le persone come la signora De Tomasi e chi rappresenta: vogliono penalizzare gli italiani dal punto di vista del lavoro e della sicurezza accogliendo senza regole i clandestini, oltre a favorire la tratta di esseri umani e la mafia degli scafisti e di alcune cooperative che li accolgono”.