“Così abbiamo ripulito le nostre cascate”

Buongiorno direttore,

parlo a nome di tutta la comunità di Ferrera a seguito della segnalazione da voi pubblicata il 28 luglio.

Ci siamo messi subito all’opera per la pulizia della cascata di Fermona dopo le lamentele ricevute (vedi.foto allegate) ma ci teniamo a precisare che i nostri luoghi che durante il periodo estivo vengono presi d’assalto dalle persone sono luoghi che in primis per senso civile devono essere tenuti in ordine e puliti già da chi viene a scoprirli.

Inutile andare presso il sito con borse frigo etc come se si andasse a fare pic nic in riva al lago con strutture attrezzate, e poi per stanchezza e mancato senso civico e svogliatezza si abbandonino lì i loro effetti personali!!!

Ci impegneremo a mantenere un luogo più pulito ma vorremmo che altrettanto venisse fatto dai forestieri!!!

Distinti saluti

Monica Borsi

Consigliere comunale