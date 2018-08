Crepa sul cavalcaferrovia di via Rezia, Lonardoni rassicura i saronnesi

“E’ un problema di terrapieno per il quale ci siamo già mossi. Con il prossimo pacchetto di asfaltature, che dovrebbe partire a fine settembre, sarà realizzato un intervento ad hoc proprio su strada e marciapiede di via Rezia”.

Così l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni rassicura i saronnesi sulla situazione del cavalcaferrovia di via Rezia. Negli ultimi giorni a suscitare preoccupazione è stata la maxi crepa visibile sul marciapiede che si aggiunge ad una profonda buca a margine della carreggiata. Persino il guard rail pare aver “ceduto” la propria posizione.

A rispondere ai dubbi di chi utilizza l’arteria situata tra Saronno e Gerenzano l’esponente della Giunta con delega alla partita: “Mi sento di rassicurare residenti ed automobilisti: non c’è pericolo di cedimenti o crolli. Per quanto riguarda la stabilità del cavalca ferrovia non ci sono davvero rischi. Ferrovienord compie periodicamente le verifiche previste dalla normativa. L’estate scorsa abbiamo chiesto rassicurazioni proprio sulla struttura di viale Rezia avendono subito riscontri positivi”.