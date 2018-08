Crisi in Comunità Montana: “Adesso intervenga la Regione”

«Dopo le dimissioni del Presidente Piccolo i comuni della Comunità Montana Valli del Verbano – tra cui gli stessi che hanno portato Piccolo alle dimissioni – non sono ancora riusciti ad accordarsi per individuare un nuovo Presidente e la relativa giunta. A questo punto siamo costretti a far valere le disposizioni normative regionali e procedere coi relativi passaggi formali, che potrebbero portare alla nomina di un commissario indicato da Regione Lombardia».

Lo dichiara Giacomo Cosentino, consigliere regionale del Gruppo Fontana Presidente, nonché unico consigliere residente proprio nell’alto varesotto.

Conclude Cosentino: «Spero che i comuni riescano a breve a trovare un accordo perché l’autonomia territoriale è un principio importante, ma se così non fosse faremo la nostra parte per non creare ulteriori disagi al territorio».

Giorgio Piccolo, presidente dell’ente luinese di secondo livello che comprende sindaci di 32 comuni, si dimise lo scorso 11 giugno non avendo più i numeri della sua maggioranza retta da un accordo politico fra Lega e Forza Italia.

Da allora si cerca una quadra politica per far combaciare i desiderata di tutte le forze in campo e arrivare a una “grande coalizione“. Sforzi che potrebbero essere vani se Regione Lombardia optasse per un commissariamento dell’ente.