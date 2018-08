Crolla il tetto di una chiesa di Roma, nessun ferito

Il tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma è crollato. Il cedimento della struttura a pochi passi dal Campidoglio si è verificato introno alle 15. Non si segnalano feriti.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con squadre ordinarie, cinofile e speleologiche.

Secondo quanto riportano i media della Capitale la Chiesa era chiusa al pubblico. Dalle prime stime dei vigili del fuoco il tetto è crollato per tre quarti della sua estensione, e una gru dei vigili del fuoco sta eliminando alcune parti pericolanti. Sono visibili le travi, all’apparenza in legno, che sono rimaste in piedi.