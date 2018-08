Cucina e musica per la festa del patrono sumiraghese

Tre giorni di sana cucina e buona musica spinti dal gruppo giovani che appoggiati dal parroco Don Mario cercano di portare avanti una tradizione storica del territorio.

Torna dal 7 al 10 settembre alla parrocchia san Lorenzo di Sumirago la celebrazione del santo patrono che si concluderà con la Santa Messa per i defunti e la successiva processione al cimitero.

Il ricco programma della festa partirà con un venerdì all’insegna della musica selezionata da “Roby 1960” nel suo dj set e hamburger per tutti.

Il sabato sarà invece “danzante” con l’esibizione della scuola Family Dance seguita da “Dj Box 10” e tavola da palati fini con la serata dedicata ai piatti di pesce.

Domenica, dopo il pranzo tirolese, scatterà l’esposizione d’auto d’epoca, in collaborazione con l’associazione vecchie gloria di Albizzate, nel pomeriggio dalle 16 spazio ad una esibizione di basket mentre per i più piccoli non mancheranno truccabimbi, jumping e gonfiabili con i giochi di “un tempo”. sempre nella giornata di domenica il piatto forte sarà la polenta, e dopo l’estrazione dei numeri vincenti verrà acceso anche il gran finale il Falò di San Lorenzo.