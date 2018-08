Cur… Sagra, sport e solidarietà aprono la festa di San Lorenzo a Parabiago

Sarà ancora una volta la Cur… Sagra a dare il via alla Sagra di San Lorenzo di Parabiago.

Il 31 agosto si snoderà infatti per le strade del territorio la gara podistica non competitiva organizzata dal comitato Cur… Sagra con il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. La gara prenderà il via alle 19.30 con possibilità di iscrizione sino a 15 minuti prima, poi percorrerà le vie della frazione lungo due percorsi illuminati di 5 e 10 chilometri. Il ricchissimo rinfresco finale, fornito anche di alimenti per celiaci, caratterizzerà come sempre l’evento. Alla premiazione sarà abbinata una lotteria finale tra tutti i partecipanti. Come ogni anno, la Cur… Sagra sostiene una causa benefica: parte del ricavato dell’edizione 2018 andrà all’associazione “Bianca Garavaglia” onlus, per l’aiuto e il sostegno alle iniziative operanti nel campo dei tumori infantili (www.abianca.org).

«La Cur… Sagra si conferma, di anno in anno, sempre più apprezzata e seguita nel nostro territorio – commenta il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi –. Non solo, il valore di questa manifestazione sta anche nel suo legarsi all’aspetto della solidarietà. Tutti elementi, questi, che hanno portato la banca a rinnovare il proprio sostegno all’iniziativa».

È possibile iscriversi alla Cur… Sagra come singoli atleti o in gruppo, compilando i moduli sul sito www.cursagra.it. Sempre sul sito sono presentati la mappa del percorso e le magliette di questa edizione. Il costo dell’iscrizione è di 7 euro con pacco gara con canotta tecnica, 3 euro senza.

Info

cursagra@sagradisanlorenzo.it

346-2539226

Facebook: https://www.facebook.com/events/2091529351120017/