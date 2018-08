Dal “2” di Archie in avanti: la Openjobmetis dà i numeri

A una settimana dall’esordio in amichevole (sabato 1 a Castelletto Ticino contro Biella, ore 20.30), i giocatori della Openjobmetis hanno scelto i numeri di maglia che li accompagneranno nel corso della stagione. E che, salvo sorprese, ne determinano l’ingresso sul parquet prima di ogni partita.

Per quanto riguarda i confermati, in casa biancorossa, non si segnalano novità: capitan Ferrero si tiene stretto il suo 21 così come Avramovic con il 4 (foto in alto) e Cain con il 16. Stessa decisione per Natali e Tambone che mantengono rispettivamente le maglie numero 8 e 15.

Tra i nuovi il giocatore dal numero più basso è Dominique Archie: l’ala americana che ha appena compiuto 31 anni, vestirà la canotta numero 2: una novità per lui che a Capo d’Orlando aveva indossato l’1 e il 21. Quest’ultimo sarebbe il suo numero di elezione ma, appunto, è già appannaggio di Ferrero.

Andando in ordine, troviamo quindi Antonio Iannuzzi con il 7 (lo scorso anno ebbe il 77 a Torino e il 14 a Brindisi), Thomas Scrubb con l’11 (maglia “sacra” per la Pallacanestro Varese) confermato rispetto alla stagione trascorsa ad Avellino. Due giocatori invece si sono contesi il numero 25 si tratta di Ronald Moore e Pablo Bertone: a ottenere la maglia sarà il playmaker americano, mentre l’argentino ripiegherà sul 45 che è anche la divisa con la cifra più alta della squadra. L’elenco è completato dal 13 del lungo Damiano Verri e dal 17 di Nicola Bertoglio, i due giocatori che rientreranno quest’anno nei ranghi biancorossi dopo esperienze altrove.