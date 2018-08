Dalla paella alla costina sul lago, un weekend da villeggianti

Sole, caldo e qualche piovasco, più probabilmente nel pomeriggio avanzato e sui rilievi: si riassume così il meteo per il weekend, meteo che permette di programmare gite e uscite con una certa serenità per questo fine settimana post ferragostano.

Non mancano, ovviamente soprattutto le sagre, sparse con equilibrio dal nord al sud della provincia. Ma in realtà, non mancano occasioni anche per andare al cinema: oltre ai film in programmazione infatti, ci sono diverse anteprime nazionali.

Non mancano i fuochi, per chi ha voglia di fare una gita e ci sono alcuni appuntamenti musicali, anche molto suggestivi: ecco gli appuntamenti del fine settimana, giorno per giorno

VENERDI’ 17

Cadegliano Viconago

Continuano nel mese di Agosto i seguiti concerti di “Interpretando suoni e luoghi” la rassegna itinerante di musica al 10°anno di attività delle comunità montane del Piambello e Valli del Verbano. Venerdì 17 agosto alle 21.00 tappa nel comune di Cadegliano frazione Viconago affacciato sul lago Ceresio, presso la Chiesa di S.Antonio, uno dei monumenti arcaici più interessanti del Varesotto, d’epoca romanica, risalente al secolo X – XI. LE INFO.

Laveno Mombello

Un concerto jazz in cima al Sasso del Ferro, raggiungibile solo in funicolare e con vista sul lago Maggiore e tre musicisti di eccezione: Johannes Bickler, alla batteria, Paolo Paliaga al piano, Dino Contenti al contrabbasso: è quello che propone l’hotel Sasso del Ferro per questa sera. LE INFO

Vergiate, fino a domenica

Al Bosco di Capra ultimo weekend della festa della Consulta dello sport, che si conclude domenica. La festa campestre con musica e gastronomia a cura Consulta dello Sport con il patrocinio comunale ci sarà venerdì, sabato e domenica LE INFO

Porto Valtravaglia, fino a domenica

Grande Festa di San Rocco all’imbarcadero di Porto Valtravaglia: iniziata il 15 agosto proseguirà fino a domenica. Stand gastronomico e musica dal vivo tutti i giorni, con il clou domenica , dove si terrà la sagra della Costina sul Lago. PROGRAMMA E INFO

SABATO 18

Cuvio, fino a domenica

Sabato 18 e Domenica 19 Agosto Festa del Villeggiante, tradizionale manifestazione al Parco Comunale di Cuvio per salutare i villeggianti che stanno concludendo le ferie, intrattenendoli con allegria, balli e ristorazione. La fantasiosa e rinomata cucina preparerà tra le altre cose Trippa, Lasagne, Grigliata di Carne e Polenta & Spezzatino Vitello; Paella alla Valenciana, Polenta & Bruscitt , Polenta & Lümber. MAGGIORI PARTICOLARI SUL MENU’ E INFO

Bodio, fino a domenica

La Pro Loco di Bodio Lomnago ha preparato anche quest’anno una sagra che “profuma” di Spagna. È la 18a edizione della sagra Paella e Sangria, che comincia proprio in questo weekend. MAGGIORI INFO

Laveno Mombello

Dopo Angera, dove sono stati a Ferragosto gli ambulanti di Forte dei Marmi fanno tappa a Laveno: l’appuntamento è sul lungolago sabato. LE INFO

Alpe Veglia

Per una gita cultural naturalistica fuori porta, ci sono infine, sabato, le serate naturalistiche all’alpe Veglia. LE INFO

Ponte Tresa (CH)

Nella cittadina svizzera di Ponte Tresa, confinante con la nostra Lavena Ponte Tresa, serata musicale speciale con “Note al Lago a Ponte Tresa 2018”. Musica acustica dal vivo in 3 piazze, con 8 formazioni musicali; mercatino con artigianato e prodotti tipici; attività per bambini dalle 14.45 alle 16.30. In Piazza Municipio, Via Lugano, Piazza Dogana, Ponte Tresa, dalle 14.00 fino a notte inoltrata.

Maccagno con Pino e Veddasca – fino a domenica

A Garabiolo, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca c’è la sagra di sant’Antonio da sabato 18 e domenica 19. Eventi per le famiglie e banco gastronomico, Il ricavato della festa sarà devoluto per il restauro conservativo della chiesa. LE INFO

Varese

All’Ippodromo delle Bettole, in via Albani, serata di corse speciale, con il palio dei Comuni e il premio dedicato a don Vittorione: l’appuntamento è alle 20.15, l’ingresso all’Ippodromo è come sempre gratuito. LE INFO

DOMENICA 19

Omegna

Per gli appassionati di fuochi d’artificio l’appuntamento questo fine settimana è al lago d’Orta, a Omegna, nella serata di domenica. LE INFO

Busto Arsizio

Continua a Malpensafiere LatinFiexpo: per tutto il weekend gli usuali appuntamenti per cibo e ballo, ma domenica l’appuntamento è con la settimana di El Salvador, che si aprirà alle 20.00 alla presenza del Console Bernardo Menjivar della Repubblica di El Salvador, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della provincia di Varese. LE INFO

Ierago con Orago

A Jerago con Orago penultimo weekend per Jerago Beach, tra cibo e musica: NELLE INFO, LE BAND IMPEGNATE QUESTO WEEKEND

Luino

Dana Gillespie, la mitica Maria Maddalena nel celeberrimo Musical “Jesus Christ Superstar”, sarà in concerto al Parco a Lago di Luino. Un’occasione speciale per ascoltare una grande interprete. LE INFO

Montenegrino Valtravaglia

Al Teatro Sociale di Montegrino domenica doppio appuntamento con la cultura. Alle 16 verrà presentato il testo monografico su “Guglielmo da Montegrino, pittore fra Tardo gotico e Rinascimento” con proiezione di immagini delle sue opere. Alla stesura del volume hanno collaborato Paola Viotto, studiosa di storia dell’arte; Pierangelo Frigerio e Beppe Galli, ricercatori di documenti; Mario Stefanoni, fotografo; Achille Locatelli, riprese per il video-documentario, coordinati da Carolina De Vittori, presidente dell’Associazione Amici del Piccio. Il pomeriggio proseguirà con il concerto del Quintetto di ottoni “Brass Bells Quintet” LE INFO.