Dalla Regione 12 milioni per gli impianti sportivi lombardi

Otto milioni di euro per la realizzazione o riqualificazione degli impianti sportivi nei comuni lombardi ai quali se ne aggiungono altri 3,170 destinati, con un secondo bando, alle ristrutturazioni e all’acquisto di nuove attrezzature sportive. Le due misure sono state presentate questa mattina all’Ufficio territoriale della Provincia di Monza e Brianza dall’assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi. Si tratta del terzo incontro, dopo le tappe di Varese e Bergamo, per promuovere i bandi in tutte le province lombarde.

«Abbiamo deciso di andare incontro ai Comuni lombardi -ha dichiarato l’assessore- con un primo bando che risponde a una precisa richiesta che mi è arrivata da tante realtà del territorio nei primi mesi del mio mandato. Si tratta di un’importante occasione, una vera e propria opportunità d’oro, per le amministrazioni locali. Gli 8 milioni di euro serviranno infatti per riqualificare 16.000 impianti sportivi lombardi, per metterli a norma e in sicurezza e per abbattere le barriere architettoniche e renderli piu’ efficienti dal punto di vista energetico. E inoltre possono rientrare nel bando anche interventi su spogliatoi, tribune e spazi accessori per le aree verdi».

L’agevolazione consiste nella concessione di contributi a fondo perduto in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili, per lavori che devono essere avviati entro il 30 ottobre dell’anno prossimo. Gli investimenti devono non possono essere inferiori a 100.000 euro, nel caso di interventi di miglioramento e riqualificazione degli spazi per i servizi di supporto all’attivita’ sportiva, e a 250.000 euro in caso di realizzazione di nuovi impianti.

«Con l’assestamento di bilancio, poi, nelle ultime settimane -ha sottolineato Cambiaghi- abbiamo avuto la possibilità di mettere a disposizione dei Comuni maggiori risorse. Proprio per lo sport abbiamo infatti approvato, il 2 agosto, un bando dedicato alle ristrutturazioni e all’acquisto di nuove attrezzature sportive. Ci sono perciò a disposizione altri 3 milioni e 170 mila euro con un finanziamento da parte di Regione Lombardia dell’80% delle spese ammissibili. Oltre allo sport, si aggiungono altri, infine quattro bandi regionali dedicati alla realizzazione di parchi giochi inclusivi, alla mobilità, ai vigili del fuoco volontari e alle esperienze per gli studenti meritevoli».

Due le linee di finanziamento individuate dal nuovo bando: la prima, destinata a interventi di riqualificazione finalizzati al recupero funzionale e alla manutenzione straordinaria, come l’abbattimento di barriere architettoniche o l’efficientamento energetico, con un contributo minimo richiedibile di 150.000 euro e uno massimo fissato a 500.000 euro (per un investimento minimo di 187.500); la seconda per l’acquisto di arredi e attrezzature sportive fisse e mobili, necessarie per lo svolgimento delle varie discipline sportive o finalizzate a riqualificare l’offerta dei servizi dell’impianto sportivo, con un contributo minimo richiedibile di 10.000 euro e uno massimo di 50.000 euro (per un investimento minimo di 12.500 euro).