Dalla Regione 500mila euro per la bonifica dei siti contaminati

La Regione Lombardia ha messo sul piatto 500mila euro per incentivare la bonifica dei siti contaminati. Il bando (leggi il testo del bando) è rivolto a pubblici e privati proprietari o in possesso legittimo di aree contaminate, ma non responsabili della contaminazione, e ai Comuni che intervengono d’ufficio in processi di riqualificazione urbanistica delle aree potenzialmente contaminate. Le domande di partecipazione al bando potranno essere fatte tramite l’applicativo Siage a partire dalle ore 10 del 3 settembre fino alle 16 del 21 settembre.

L’importo massimo riconosciuto per ciascuna attività, tramite fondo regionale, è limitato e non potrà essere superiore a 50.000 euro per la redazione del piano di caratterizzazione o integrazione/aggiornamento dello stesso, 100.000 euro per l’esecuzione del piano e 25.000 euro per la redazione dello studio di fattibilità urbanistico-edilizia. L’erogazione in percentuale massima avviene secondo la tipologia eli soggetto beneficiario: 100% al soggetto pubblico proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate, 50% al soggetto privato proprietario o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate, 100% al Comune che intervenga d’ufficio.

L’importo erogato sarà da restituire senza interessi a seguito dell’avvenuta riqualificazione urbanistica dell’area. (Fonte Regione Lombardia)