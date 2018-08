Dario ha fretta, il parto avviene in casa

Si chiama Dario, è un bel maschietto… e va di corsa.

È accaduto la notte scorsa a Vengono Superiore: un parto in casa assistito dall’operatore del 118.

Alle prime ore di oggi, il neonato, terzogenito, ha deciso che fosse il momento di uscire e, senza dare tempo alla sua mamma, una donna del 1977, è venuto al mondo.

Appena iniziate le doglie, i due genitori hanno compreso che di tempo per raggiungere il vicino ospedale di Tradate non ce ne fosse. Così hanno chiamato il 112 per chiedere assistenza.

Un mezzo avanzato del 118 con a bordo un infermiere ha raggiunto l’abitazione della famiglia, in tempo per aiutare la donna nelle fasi del parto. Entrambi sono poi stati portati al Galmarini dove madre e figlio sono attualmente ricoverati in buone condizioni.