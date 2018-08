Defibrillatori e sicurezza, Sarah Maestri testimonial

Una serata che, secondo gli organizzatori, è nata quasi per caso, ma che ha avuto l’appoggio di personaggi dello spettacolo, luinesi e meno luinesi ma attenti alle campagne di sensibilizzazione sul territorio.



Per questo l’atttivista Gianfranco Cipriano, annuncia per venerdì n3 agosto un’iniziativa in piazza per mostrare l’impiego dei defibrillatori e spiegare i rischi dell’abuso di alcool.

Testimonial della serata l’attrice Sarah Maestri: «Non se lo è fatto chiedere due volte è con entusiasmo ha risposto: “Ottima idea! Per la mia Luino ci sono, poi con un tema simile, con molto piacere!”», spiega Cipriano, che aggiunge: «Mancava qualcosa…un collante per dare più ritmo alla serata… Ecco come sono entrati in gioco gli Effetto Vip con la loro musica capace di far ballare anche un cardiopatico come Max!

Allora, sempre per caso arriva a fagiolo anche il Fichissimo Max:”Io ci sono! Con me c’è anche l’amico Vincenzo Savino!”.

Buchi mi conferma il personale per le dimostrazioni e uno stand per la sensibilizzazione all’abuso di alcool, con un visore che simulerà lo stato di ebrezza!

Quindi si parte: venerdì 3 agosto a Luino Piazza Libertà “Divertirsi Responsabilmente!”».

All’iniziativa parteciperà anche la Croce Rossa Italiana.