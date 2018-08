Diecimila euro per aiutare gli artigiani messi in ginocchio dal terremoto

Diecimila euro a tre artigiani che il terremoto dell’agosto del 2016 ha messo in ginocchio. È quanto è stato consegnato all’inizio di agosto durante una cerimonia a Visso, in occasione del secondo appuntamento dell’evento Aperigusto Speciale RisorgiMarche.

La cifra, divisa tra i tre artigiani, è stata consegnata da Bruno Chiodi, titolare della Sommesi Petroli; è stata sua l’idea di organizzare eventi a Somma Lombardo per raccogliere denaro per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Non soldi da consegnare al primo cittadino di un paese distrutto, come è stato fatto in quasi tutte le altre occasioni, ma da affidare alle mani di artigiani la cui attività è stata messa a dura prova dal sisma.

E così l ’importo di 10.000 euro è stato suddiviso tra Cappa di Cappa Antonio snc, Calabrò Carni di Calabrò Giorgio, Giannotti Paolo e Marina snc, Panificio Cappa Antonio di Cappa Patrizia e Arte Bianca snc di Albani Lina.

Il successo dell’iniziativa porta la firma, oltre che di Bruno Chiodi, dello Sci Club Assi di Somma Lombardo, della Pro Loco di Casorate Sempione e di Banca Mediolanum che hanno collaborato alla organizzazione di uno spettacolo teatrale a scopo, appunto benefico.

«La cifra che abbiamo donato non è alta – commenta il presidente dello Sci Club Assi Somma, Renzo Bertolini – ma abbiamo voluto dare un segnale forte: vicinanza a chi si trova in difficoltà, testimoniata con un atto concreto. È stato molto bello poi vedere la solidarietà tra gli artigiani: uno di quelli che era stato scelto dalla Confartigianato di Visso ha donato la sua parte ad un “collega” più sfortunato di lui. Speriamo riescano a risollevarsi».