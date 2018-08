Dietro le accuse a Papa Francesco c’è l’arcivescovo nato a Varese

C’è un’origine varesina dietro la nuova scia di veleni che sta attraversando la curia in un’ennesimo caso di accuse che questa volta punta direttamente a Papa Francesco.

Si tratta dell’origine dell’accusatore, l’Arcivescovo Carlo Maria Viganò, che prima della sua carriera curiale internazionale è un varesino nato a Varese il 16 gennaio del 1941 da, si legge in alcune inchiesta della stampa, una famiglia benestante impiegata nel settore dell’acciaio.

L’arcivescovo era già stato tra gli ispiratori dello scandalo “Vatileaks” nel 2011 e oggi, con un documento che è stato pubblicato sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro “la Verità” e su alcuni media conservatori statunitensi, accusa il Papa di non aver agito quando nel 2013 sarebbe stato avvisato del dossier su McCarrick, arcivescovo di Washington travolto da accuse di abusi su seminaristi.

McCarrick è stato è stato rimosso da ogni incarico lo scorso 20 giugno, e al termine del processo in Vaticano potrebbe perdere anche la qualifica di prete ma l’accusa di Viganò è che il provvedimento è arrivato in ritardo rispetto alle segnalazioni.

Sulla questione sollevata da questo documento di accusa di 10 pagine si registrano le parole di risposta del Papa che, si legge nell’intervista apparsa su la Repubblica e il Corriere della Sera, dice:

“Ho letto il documento – ha detto il Papa ai giornalisti -: leggetelo voi attentamente e fatevi un giudizio. Non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parli da sé. Avete la capacità giornalistica per fare le conclusioni. È un atto di fiducia in voi. Vorrei che la vostra maturità professionale facesse questo lavoro”.