Discarica di Gerenzano: “La politica superi la logica degli schieramenti”

Dopo la bocciatura in Consiglio regionale dell’ordine del giorno sulla discarica di Gerenzano, presentato dal Movimento 5 Stelle, il Comitato che da anni si batte per la bonifica della discarica ribadisce la necessità e l’urgenza di affrontare seriamente il problema del sito «che – spiega in una nota il portavoce Pierangelo Gianni – presenta preoccupanti segnali di inquinamento».

«Un problema di tale importanza non può risolversi all’interno di una dinamica di prove di forza in Consiglio Regionale – prosegue il Comitato – Pertanto è necessario il superamento degli schemi di schieramento per poter rispondere proficuamente alle urgenze di un problema che coinvolge diversi Comuni e migliaia di cittadini del territorio. Teniamo perciò a precisare che, nell’autonomia delle parti, le forze politiche hanno il pieno diritto di contribuire affinché il tema venga discusso nelle sedi istituzionali. Tuttavia, il comitato, onde evitare possibili strumentalizzazioni, ribadisce la volontà di indipendenza per poter valutare autonomamente il percorso da intraprendere».

Il Comitato si augura inoltre che le azioni avviate dalle forze politiche possano avvenire di concerto, con un preventivo e proficuo scambio con il Comitato stesso.