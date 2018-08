Distributore “fantasma” prende soldi ma non eroga benzina

A Ferragosto Lara da Lonate Pozzolo arriva ad Angera per la classica gita fuori porta ma prima di approdare al lago si ferma a fare benzina al distributore automatico Ip in via Milano. Infila una banconota da 50 euro nel lettore ma lo stesso anziché attivare la pompa di benzina le restituisce una ricevuta di mancata erogazione. Il giorno dopo, Lara va dal gestore del distributore che sta a Vergiate in un altro distributore senza però ottenere il rimborso dovuto. In questa situazione poco piacevole la donna è in buona compagnia, perché altri automobilisti, almeno una decina sono incappati nel distributore “fantasma”.

«Abbiamo allertato la polizia locale – racconta Lara Bonini- e stiamo andando a sporgere denuncia ai carabinieri, anche perché vorremmo evitare che altri automobilisti, magari turisti stranieri, cadano in questo inganno».