Divertimento, musica e tanto cibo: torna la festa di Caidate

Torna dal 23 al 26 agosto la festa patronale di Caidate, organizzata dal gruppo Volontari Caidate in festa.

Tanti gli eventi per grandi e piccini in programma.

Si parte giovedì sera alle 19.00 con la corsa podistica non competitiva tra la natura del nostro territorio, a seguire apertura stand gastronomico.

Si prosegue il venerdì sera con una serata ricca di atmosfera con la chitarra e la voce di Riki Marini, la grande protagonista sarà la prelibata cena a base di pesce e gnocco fritto su prenotazione.

Il sabato sera grandi risate con il cabaret di Eugenio Chiocchi mentre allo stand gastronomino, è prevista, su prenotazione, una succulenta variante per i celiaci, gnocchi impastati a mano con sugo di polpo.

La domenica dalle ore 14.00 spettacolo di intrattenimento con la magia delle bolle di sapone del mago Samui, sempre per i più piccoli e non.. Bungee Jumping e spettacolo diurno/serale con i Falconieri di Sua Maesta con possibilità di ammirare da vicino questi splendidi esemplari; dalle 21 intrattenimento musicale ed animazione con il gruppo Ever Green rock e disco anni 70/80/90

La grande novità della domenica a pranzo sempre previa prenotazione, sarà la disponibilità di un selezionato ed accurato menù D.O.P. con prodotti tipici dell’eccellenza culinaria italiana.