Domenica alla Badia di Ganna con il concerto

Ritrovarsi alla Badia di San Gemolo in Valganna per l’appuntamento “Musica, Parola Suggestioni visive” per “OperArte – Stagione 2018 “.

In scena il concerto “Colori di terra e cielo” : domenica 12 agosto 2018, alle 21 con Ganna Pilar Valero, pianoforte, Pedro Valero, pianoforte, Ramon Gomez, violoncello.