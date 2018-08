Domenica è il giorno della Gran Fondo: al via anche Alain Prost

Ci sarà anche Alain Prost, quattro volte campione del mondo di Formula Uno, al via del Mondiale di Gran Fondo. L’ex pilota e costruttore francese (vi ricordate la sua Prost Grand Prix?) ha raggiunto la Lombardia nel weekend del Gran Premio di Monza ma si è recato a Varese: sarà uno dei oltre 2.500 corridori (il dato ufficiale è 2.551, al lordo di qualche defezione) che d0menica 2 settembre di buon mattino scatteranno da via Sacco e pedaleranno sulle strade del nord del Varesotto.

«Prost si allena costantemente, ama la bici e percorre circa 8mila chilometri all’anno» racconta Renzo Oldani, patron della “SC Binda” che sta curando l’organizzazione dell’evento iridato. È toccato a lui accompagnare in ammiraglia il pilota francese durante la staffetta a squadre, seconda prova della rassegna disputatasi nel tardo pomeriggio di oggi in pieno centro della Città Giardino. A vincere la squadra della Slovenia davanti a Canada (a 26″) e a Italia 2, con gli azzurri medaglia di bronzo in volata sulla Norvegia, a 34″ dai vincitori.

Domenica però, come detto, ci sarà l’evento clou: quello con la maggior partecipazione di atleti in rappresentanza di 50 nazioni. I corridori saranno suddivisi per classi di età, di sesso e di percorso tra gran e medio fondo (il “professore” Prost gareggerà con il numero 8.164 nella categoria maschile tra i 60 e i 64 anni), quindi le partenze saranno scaglionate, un gruppo per volta. I primi partiranno alle 7,30 (gli uomini tra 19 e 34 anni), le ultime alle 8,33 (le donne over 60 tra le quali ci sarà la campionissima Jeannie Longo). Come detto, i partenti saranno oltre 2.500 cosa che rende l’edizione di Varese – spiegano fonti della “Binda” – la più partecipata nella storia degli Uci Grand Fondo World Championship.

Il podio della staffetta a squadre di venerdì

Una bella soddisfazione, certo, che andrà coniugata domenica con una sincronia perfetta sulla viabilità di mezza provincia: come da tempo annunciato, saranno molte le strade chiuse in occasione del passaggio della gara, con parecchi comuni interessati anche per lungo tempo. Per questo motivo, VareseNews ha pubblicato da diversi giorni una serie di articoli che possono aiutare i cittadini a organizzare i propri spostamenti e – perché no – a farli avvicinare alla corsa, magari per fare il tifo per gli atleti che sudano a pochi metri da casa.

Di seguito quindi pubblichiamo i link a quegli articoli: per comodità abbiamo suddiviso il percorso della Gran Fondo in quattro spezzoni. All’interno di ognuno troverete un breve riepilogo del tracciato, le località attraversate (comuni e frazioni), qualche cenno su come potrebbe svilupparsi la gara dal punto di vista dell’agonismo e quindi gli orari di chiusura segnalati dall’organizzazione e le vie percorse dai concorrenti. Varchi e incroci saranno come sempre presidiati da centinaia di volontari e forze dell’ordine mentre le strade potranno essere percorse dai mezzi di soccorso in caso di necessità.