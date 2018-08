Una domenica per prendere la “baby patente”

La Polizia Locale, unitamente all’Assessorato alla Sicurezza e in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Sacconago, organizza domenica 2 settembre dalle 15.00 alle 19.00 in via Don Marelli, la quarta edizione della manifestazione “Baby Patente a Sacconago”.

Durante un breve incontro formativo con gruppi di 25/30 bambini (con target età di 3/5 anni) verranno illustrate e commentate le principali norme di comportamento da tenere sulla strada come pedone, ciclista, passeggero in auto. Successivamente, in fila indiana, tutti i bimbi affronteranno un percorso con le baby bici, baby moto e baby auto, scortati e guidati dagli agenti.

Completato il tragitto correttamente, i bambini riceveranno la “Baby patente”.

L’invito a partecipare è rivolto in particolare ai bimbi delle scuole dell’infanzia: sarà un momento ludico e divertente ma anche di valenza educativa, un’anticipazione delle attività di educazione alla sicurezza stradale che la Polizia locale propone nel corso dell’anno scolastico a tutti gli studenti della Città.