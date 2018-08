Domenicali: “Siamo sulla strada giusta”

«Al di là del risultato netto, mi è piaciuto il modo in cui la squadra ha affrontato la partita. Ho visto tanti passi avanti sotto il profilo del gioco e dell’intensità: siamo sulla strada giusta ma abbiamo ancora molto margine di miglioramento sia con questi giocatori sia con quelli che completeranno il gruppo». Mister Manuele Domenicali è soddisfatto dell’esordio del suo Varese contro il Cazzagobornato anche se ovviamente evita voli pindarici.

«Quando si vince 3-0 – prosegue il tecnico ferrarese – le partite sono sempre definite facili, però siamo partiti alla pari: se però si gioca con intensità, con voglia di aggredire, allora sì, le cose diventano più semplici. I nostri avversari hanno dei valori ma oggi siamo stati bravi noi. Detto questo, la strada è molto lunga, quindi naturalmente stiamo con i piedi per terra. Siamo partiti in modo anomalo, senza un gruppo consolidato e miglioreremo molto.»

Del Varese è piaciuta soprattutto la ricerca del possesso palla e la capacità di tenere in mano il bandolo della matassa: «I concetti che noi vogliamo avere sono quelli visti oggi: ci piacerebbe essere molto aggressivi soprattutto in avanti, e qui conterà la condizione fisica, e avere la possibilità di andare ad attaccare in modi diversi gli avversari. Abbiamo tanti uomini in grado di fare la differenza, anche con gli esterni, e mancava Piquetì. Ora aspettiamo un centravanti oltre a Buba Silla. Se però riusciremo sempre a giocare in questa maniera, potremo creare difficoltà agli avversari».

Riguardo ai singoli, è proprio Silla quello “benedetto” da Domenicali: «Ha caratteristiche importanti al di là del fisico minuto: è svelto, furbo, sveglio, corre e ha buona tecnica. Dà fastidio agli avversari che spesso sono difensori alti e stazzati. Il gol lo ha premiato, poi è uscito per crampi».

Gran protagonista in campo, in appena mezz’ora giocata, è stato Roberto Scaramuzza: «Quella di oggi è stata un’ottima partita sotto ogni punto di vista: la squadra ha corso e lottato per 90′, abbiamo avuto voglia di vincere e il risultato è arrivato. Per quanto mi riguarda, arrivo dall’Olimpia Ponte Tresa dopo che l’estate scorsa non si era concretizzata la possibilità di andare alla Caronnese. Ora mi aspetto una stagione in cui possa migliorarmi, dare una mano alla società per raggiungere gli obiettivi».

PAGELLINE

Calandra 5,5; Lonardi 6 (M’Zoughi sv), Simonetto 6,5, Balzo 6 (Travaglini sv), Bianchi 6,5; Marinali 6 (Conti 6), Gestra 6; Camara 6,5, Lercara 6,5, Mondoni 7 (Scaramuzza 8); Silla 7 (Moceri 5,5).