Don Francesco saluta Malnate dopo 22 anni

Don Francesco Corti non sarà più il parroco di Malnate. Dopo 22 anni di “Servizio” alla parrocchia San Martino verrà trasferito ad Avigno nella comunità pastorale “Maria Madre Addolorata”, dove sarà residente con incarichi pastorali.

Don Francesco ha festeggiato nel 2017 i 40 anni di sacerdozio.

Anche don Gaetano andrà via da Gurone, trasferendosi a Rozzano.

Dal 1° settembre il parroco delle tre parrocchie malnatesi sarà don Andrea Zandonini.

Questo il comunicato del Vicario episcopale di Varese don Giuseppe Vigezzi:

Carissimi,

il cammino di collaborazione pastorale tra le vostre parrocchie si è via via precisato in questi ultimi anni con l’avvio della pastorale giovanile unitaria.

La disponibilità di don Francesco Corti , in vista del compimento del 75° anno di età e quella espressa da don Gaetano Caracciolo consentono di avviare il cammino verso la costituzione della Comunità pastorale tra le tre parrocchie della città di Malnate.

In vista della costituzione della Comunità pastorale l’Arcivescovo ha nominato a partire dal mese di settembre come parroco di tutte e tre le parrocchie don Andrea Zandonini, attualmente parroco delle parrocchie di Ognissanti e Santi Monica e Agostino a Rozzano.

Ringrazio don Francesco e don Gaetano per la libertà di cuore con cui hanno accolto il nuovo ministero a cui sono stati chiamati. Don Francesco sarà residente con incarichi pastorali nella comunità pastorale “Maria Madre Immacolata” di Varese e risiederà ad Avigno, don Gaetano sarà referente della parrocchia di S. Enrico di San Donato Milanese.

Ogni distacco è sempre motivo di sofferenza e ogni arrivo è sempre occasione di crescere nella fede e nella comunione ecclesiale. Sono certo che saprete esprimere riconoscenza a don Francesco e don Gaetano e accogliere con affetto don Andrea.

Ringrazio anche don Giorgio, don Michele, don Martino e don Paolo per il loro generoso servizio che continuerà con l’avvio della comunità pastorale.

Cordiali saluti