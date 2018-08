Donna chiusa in casa, nei vicoli interviene il camion dei vigili del fuoco

Pompieri impegnati nel centro storico pedonale di Gallarate, nel tardo pomeriggio di lunedì 6 agosto. I vigili del fuoco, insieme al 118, sono intervenuti per portare aiuto a una donna chiusa in casa e in difficoltà.

Anomala la scena che si è presentata ai (pochi) passanti nel centro storico: il grosso camion dei vigili del fuoco, arrivato dalla piazza, si è infatti addentrato nella stretta via San Giovanni Bosco, poco più larga dei vicoli laterali. Mentre dal lato opposto è arrivata l’ambulanza del 118.

I pompieri hanno raggiunto l’appartamento dalle finestre, anche coll’uso delle scale. Le condizioni della persona soccorsa non destano preoccupazioni.