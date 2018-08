Donna rischia di annegare in Val Verzasca

Una donna di 43 anni è stata salvata mentre era in difficoltà nel fiume in Val Verzasca.

La donna, una cittadina italiana, si era immersa, poco prima delle 13 di oggi a Lavertezzo, in zona Aquino (a monte del ponte romano), e si è trovata in difficoltà, in balia della corrente.

A lanciare l’allarme sono stati i famigliari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e dell’intercomunale di Gordola, il Gruppo sub Verzasca, i pompieri di Locarno, i soccorritori del SALVA e della REGA che hanno recuperato la donna ed eseguito le manovre di rianimazione prima di imbarcarla sull’elisoccorso che è volato verso l’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, la 43enne versa in critiche condizioni,