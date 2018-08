Per San Vito i fuochi d’artificio fanno il “bis”

Le ultime due settimane di agosto, con la Festa di San Vito, Omegna si anima nelle piazze e nel centro storico con dieci giorni di eventi e concerti gratuiti, mercatini e un importante banco di beneficenza.

Il momento più atteso è quello degli scenografici fuochi d’artificio del Festival di Fuochi d’Artificio 2018 sul lago, in programma per i giorni domenica 19 e domenica 26 agosto, arricchiti da un suggestivo accompagnamento musicale.

Durante la festa si svolgono celebrazioni in onore di San Vito, il co-patrono della città insieme a Sant’Ambrogio, con la Santa Messa in Collegiata e la tradizionale Processione per le vie cittadine con l’Urna del Santo.

Tutti i dettagli e il programma della festa