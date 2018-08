Dumenza, tornano le giornate micologiche

Da agosto a ottobre, sette appuntamenti per studiare, cercare e vivere i funghi nel loro ambiente naturale.



Il tutto all’Alpe Giani, dove c’è un centro micologico internazionale negli immobili ristrutturati della Fondazione Beltrami.

Esperti e appassionati si daranno appuntamento già ad agosto per parlare di funghi.

Si inizia domenica 19 agosto con la prima conferenza

Dott. Agr. Valerio Montonati

Fondazione Aurelio Beltrami

ore 10.00 “Introduzione al mondo dei funghi”

ore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Domenica 26 agosto

Fondazione Aurelio Beltrami

CAI di LUINO

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

Rifugio Campiglio – Dumenza

ore 10.00 c.a. Breve lezione teorica ed escursione nei boschi circostanti con raccolta e

riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.00 : pranzo libero o rientro a Luino

Domenica 9 settembre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

Alpe Giani – Dumenza

Fondazione Aurelio Beltrami

Associazione Micologica G. Bresadola Gruppo di Varese

ore 10.00 “Introduzione al mondo dei funghi”

ore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Domenica 23 settembre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

Alpe Giani – Dumenza

Associazione Micologica G. Bresadola Gruppo di Varese

Fondazione Aurelio Beltrami

ore 10.00 “Introduzione al mondo dei funghi”

ore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) – pranzo libero

Domenica 30 settembre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

Rifugio Campiglio – Dumenza

Fondazione Aurelio Beltrami

CAI di LUINO

ore 10.00 c.a. Breve lezione teorica ed escursione nei boschi circostanti con raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli

ore 12.00 : pranzo libero o rientro a Luino

Domenica 14 ottobre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

RIFUGIO DUMENZA

FESTA DEL FUNGO – MOSTRA MICOLOGICA

Dott. Agr. Valerio Montonati

Fondazione Aurelio Beltrami

ore 10.00 c.a. Presentazione mostra micologica – Escursione culturale micologica

Relatore Dott. Valerio Montonati Agronomo.

Domenica 21 ottobre

CENTRO STUDI MICOLOGICI FONDAZIONE A. BELTRAMI

Alpe Giani

Università di Genova

Dott. Agr. Valerio Montonati

ore 10.00 c.a. Programmi futuri presso il centro studi – Escursione micologica

Sono previste ulteriori seminari / escursioni culturali e/o micologiche a cura del CAI di LUINO e di altri gruppi / associazioni locali che verranno dettagliate successivamente.

COME ARRIVARE

Seguire le tappe: Luino – Dumenza – fraz. Due Cossani – bivio per Pradecolo

(presso cappelletta votiva) – prima del convento benedettino SS. Trinità, presso cabina enel / sbarra che chiude pista forestale, imboccare pista forestale sterrata e proseguire per 400 m. c.a. fino al centro micologico che è lato strada presso l’alpe Giani.

NOTE:

1 – per l’escursione occorre essere attrezzati con pantaloni lunghi (riduce la probabilità di morsi di zecche dei cervi, che sono molto diffusi in zona, e la possibilità di contrarre la malattia di Lyme), scarponi, bastone, cesto o retina forata o zaino apposito per raccolta funghi, coltellino per prima pulizia dei funghi nel bosco.

n.b. anche in caso di bel tempo si consiglia di portare una giacca a vento trovandosi in montagna dove il tempo può sempre cambiare repentinamente.

2 – presso il rifugio “Dumenza”, di proprietà del comune di Dumenza e dato in gestione al CAI di Luino, è possibile acquistare dei panini imbottiti o pranzare con un piatto caldo telefonando, per prenotare, al gestore Matteo Guglielmini, al cellulare : 340 – 7651267

3 – proseguendo fino alla loc. Pradecolo si incontra un altro rifugio “Campiglio” dove funziona un ristorante