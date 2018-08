Malpensa, “sedici ore per riavere la mia macchina. Senza le chiavi”

Auto senza chiavi, spostate di decine di chilometri, introvabili per ore. Lo scenario al parcheggio low-cost Easy Parking vicino a Malpensa è lo stesso denunciato solo pochi giorni fa anche da VareseNews: una vicenda che riguarda centinaia di persone da mezza Italia.

Le segnalazioni sono arrivate da moltissimi viaggiatori partiti e tornati a Malpensa, che si erano affidati alla società di Somma Lombardo per la custodia della propria auto durante il periodo di vacanza. «Ho riavuto l’auto dopo sedici ore e mezza di attesa» ci racconta ad esempio Mirko, che abita a Lecco (non lontano: è una fortuna, come vedremo) ed è stato via dieci giorni insieme alla sua compagna.

«L’auto – ci racconta – l’abbiamo consegnata all’8 di agosto, alle 4 del mattino, in quel momento non c’è stato nessun problema. Al 19 agosto alle 18.30 siamo atterrati, abbiamo chiamato per la navetta, a lungo non ci ha risposto nessuno. Dopo un’ora di attesa per la navetta, finalmente siamo arrivati al capannone di Somma, qui c’erano 40 persone attesa. Alle 19.30 c’erano già i carabinieri, che poi sono intervenuti cinque volte nella notte».

I video inviati da vari lettori testimoniano il gran numero di persone presenti nel capannone (e nei dintorni) e i momenti di tensioni durante la notte, quando molti già aspettavano da ore.

«Verso le 3.40 di notte – continua Mirko – si è diffusa la voce che c’erano auto nelle zone intorno al centro di Somma: ne abbiamo viste al cimitero, in aree commerciali, ad esempio nel parcheggio di un centro estetico, una era anche aperta. C’erano macchine con le multe sui vetri» (i Comuni avevano anticipato che le multe sono uno degli strumenti necessari per poter poi contestare irregolarità ai gestori).

L’odissea di Mirko e della sua compagna è terminata dopo una ricerca non facile: «La mia macchina è stata ritrovata a Magnago, non in un parcheggio attrezzato, ma nell’abitazione del proprietario di Blu Parking, che ci ha portato con la sua auto. C’era l’auto, ma non le chiavi: si sono giustificati dicendo che un dipendente aveva perso tutte le chiavi della consegna del 19 agosto». E senza chiavi come ha fatto a tornare a casa? Ovviamente affidandosi ad un parente che ha fatto la strada fin lì per portare la chiave di riserva (e qui fa una gran differenza abitare nella non lontanissima Lecco anziché – per esempio – a Venezia). «Siamo ripartiti all’1 di lunedì 20 agosto, finalmente, dopo 16 ore e mezza».

Blu Parking – va sottolineato – non è direttamente coinvolta: «Easy parking ci ha chiesto alcuni posti per agosto, ne abbiamo forniti una settantina» spiega il titolare della società di Magnago, disponibile a fornire spiegazioni. «Quando sono emersi i problemi abbiamo collaborato per aiutare le persone coinvolte, abbiamo fatto anche un video per mostrare le auto che sono in aree chiuse». Le auto ancora a Magnago e affidate a Easy Parking sono ancora una quarantina. «È il primo anno che collaboriamo con loro e probabilmente sarà anche l’ultimo».

Lo scenario, dicevamo, era simile a quello raccontato già sabato da altri viaggiatori. E anche altre segnalazioni delle ultime 48 ore (domenica e lunedì notte) confermano l’esperienza surreale e con enormi carenze: una lettrice ci ha inviato anche il video che testimonia – come riferito anche da altri – che in almeno un caso le chiavi di diversi veicoli erano custodite in cassette di plastica nascoste (poco) sotto le ruote di una delle auto in sosta all’aperto. Altri video di altri lettori testimoniano la ricerca affannosa delle auto, gli attriti con il personale sul posto e lo scoramento o la rabbia dei viaggiatori-clienti: «Mi dite almeno un posto dove far riposare i bambini?» chiede ad esempio una donna, dopo ore di attesa estenuante.

Quanto a Easy Parking, abbiamo contattato la società, ma non ci sono state date ulteriori specificazioni, se non generici «problemi logistici»: «Non darò a voi la risposta». È stato rifiutato anche un appuntamento per verificare la questione.

I problemi nella gestione dei parcheggi arrivano in corrispondenza di un vero boom di aeroporto di Milano Malpensa: Sea – il gestore aeroportuale – ha spiegato che erano 1,3 i milioni di passeggeri previsti dal 1° al 15 agosto, con numeri record.