Emergenza morbillo: in sei mesi registrati 2029 casi

Italia bacchettata da OMS e Unione Europea. È infatti tra i sette paesi su 53 e il terzo in Europa dove si registra il maggior numero di contagi di morbillo: oltre mille. Tra gli stati UE, fanno peggio solo Grecia e Francia

Nei primi sei mesi di quest’anni sono stati oltre 41mila i casi di contagio registrati nei paesi europei: un numero in decisa crescita rispetto al passato.

Secondo il rapporto European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination, si tratta del peggior risultato dal 2010: lo scorso anno furono in tutto 23927, mentre nel 2016 furono 5273.

L’Italia si trova in compagnia di Francia, Serbia, Grecia, Russia, Georgia e Ucraina, ( che ha il primato assoluto con 23.000 casi). Nei sette paesi ci sono stati dei morti, in totale 34 dall’inizio dell’anno.

In Italia, secondo l’osservatorio del Centro di epidemiologia per la sanità pubblica, dal 1 gennaio al 30 giugno 2018, venti Regioni hanno segnalato 2029 casi di morbillo (267 nel mese di giugno), inclusi 4 decessi, e 14 casi di rosolia (3 nel mese di giugno).

L’89,4% dei casi si è verificato in sette Regioni: Sicilia, Lazio, Calabria, Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Toscana.

L’età mediana dei casi è stata pari a 25 anni e 393 casi si sono verificati in bambini di età inferiore a 5 anni (di cui 125 avevano meno di 1 anno).

Il 91,3% dei casi era non vaccinato al momento del contagio, il 5,4% era stato vaccinato con una sola dose. Quasi la metà (48,9%) ha sviluppato almeno una complicanza mentre il 59,5% dei casi totali è stato ricoverato. Inoltre, 87 casi sono stati segnalati tra operatori sanitari. Lo riferisce il bollettino di luglio 2018 della sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia prodotto dall’Iss.